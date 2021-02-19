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Стартует новый сезон туристического конкурса «Покажи Москву!»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:36

Мостуризм открыл прием заявок на новый сезон конкурса «Покажи Москву!», намеченный на весну 2021 года. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Они приглашают к участию москвичей, которые готовы составить авторский маршрут по столице и выступить на нем гидами. Предложить свою кандидатуру можно до 9 марта на сайте конкурса.

Выбирать лучшие туристические направления Москвы будут сотрудники городского Комитета по туризму, Комитета общественных связей, Департамента культурного наследия, Музея Москвы, члены Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, а также победитель первого сезона конкурса Андрей Леднев.

«По итогам конкурса будут определены 17 победителей: двенадцать выберет жюри, и еще пять — участники проекта «Активный гражданин», — пояснила заммэра Наталья Сергунина. Лучших гидов города объявят 18 апреля.

Впервые «Покажи Москву!» провели в сентябре 2020 года. Тогда победителями стали 15 участников. Среди любимых маршрутов жителей столицы оказались прогулки под названиями «Остров Сыромятники», «Зеленое кольцо Москвы» и «Полет на машине времени по необычной Таганке».

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