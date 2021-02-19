Стартует новый сезон туристического конкурса «Покажи Москву!»

Мостуризм открыл прием заявок на новый сезон конкурса «Покажи Москву!», намеченный на весну 2021 года. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Они приглашают к участию москвичей, которые готовы составить авторский маршрут по столице и выступить на нем гидами. Предложить свою кандидатуру можно до 9 марта на сайте конкурса.

Выбирать лучшие туристические направления Москвы будут сотрудники городского Комитета по туризму, Комитета общественных связей, Департамента культурного наследия, Музея Москвы, члены Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, а также победитель первого сезона конкурса Андрей Леднев.

«По итогам конкурса будут определены 17 победителей: двенадцать выберет жюри, и еще пять — участники проекта «Активный гражданин», — пояснила заммэра Наталья Сергунина. Лучших гидов города объявят 18 апреля.

Впервые «Покажи Москву!» провели в сентябре 2020 года. Тогда победителями стали 15 участников. Среди любимых маршрутов жителей столицы оказались прогулки под названиями «Остров Сыромятники», «Зеленое кольцо Москвы» и «Полет на машине времени по необычной Таганке».