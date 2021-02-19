Власти Британии первыми одобрили намеренное заражение COVID-19. Добровольцам выплатят компенсацию

Совет по этике клинических испытаний Великобритании первым в мире одобрил намеренное заражение здоровых людей коронавирусом. В эксперименте примут участие 90 добровольцев, им выплатят компенсации. Об этом сообщило правительство на официальном сайте.

Людей от 18 до 30 лет заразят штаммом, который циркулирует и исследуется с прошлой весны. Затем их поместят инфекционные изоляторы. Медики будут круглосуточно наблюдать за добровольцами, а исследователи — проводить эксперименты.

По словам иммунолога Кристофера Цзю, молодым людям предложат противовирусный препарат ремдесивир. Исследователи будут измерять количество вирусных частиц дважды в день, чтобы увидеть, «эффективен ли ремдесивир в качестве очень раннего превентивного лечения».

Кроме того, ученые постараются выяснить, как выделяется и передается вирус SARS-CoV-2, как на него реагирует иммунитет и насколько эффективны вакцины. Все исследования обойдутся в 33,6 миллиона фунтов стерлингов (примерно 3,4 миллиарда рублей).

В декабре в Великобритании был обнаружен новый штамм коронавируса. Мутация оказалась на 70% заразнее оригинального вируса, из‑за чего быстро распространилась по странам Европы, дошла до Азии и была выявлена также в США.