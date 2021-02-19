Фестиваль «Золотая маска» покажет 16 спектаклей по мотивам творчества Достоевского

Фестиваль «Золотая маска» в 2021 году представит спецпрограмму в честь 200-летия Федора Достоевского. С февраля по июнь можно будет посмотреть спектакли по мотивам романов писателя. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба мероприятия.

В проект «Достоевский и театр» войдут 16 спектаклей из пяти городов, которые стали номинантами и лауреатами премии «Золотая маска». Организаторы покажут их на площадках Москвы и Омска при поддержке Министерства культуры.

«Все постановки представят разные способы осмысления наследия Достоевского, разные подходы к сценической интерпретации его сочинений, мировоззрения, философии», — пишет пресс-служба.

В московскую программу вошли спектакли от Мастерской Дмитрия Брусникина, Севастопольского академического русского драматического театра им. Луначарского, Александринского театра из Петербурга, Театра наций, «Электротеатра Станиславский» и других.

Омские площадки покажут постановки от Театра наций, Театра Европы, Театра «Приют комедианта», МТЮЗа, Театра балета Бориса Эйфмана и других.

Программу спектаклей можно найти на сайте проекта.