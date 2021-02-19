Алмо выпустил сингл «Боль» про абьюзивную любовь

Музыкант и продюсер Алмо выпустил новый трек «Боль». Традиционно артист совместил в одном треке хип-хоп, хаус и поп.

Сингл посвящен абьюзивным отношением. По крайней мере, об этом свидетельствует главная строчка песни: «Я хотел бы быть с тобой, но твоя любовь мне приносит боль». Тем не менее трек получился довольно светлым.

Музыку и текст написал сам Алексей Мокроусов (настоящее имя исполнителя), саундпродюсером стал Макс Хмара, автор обложки – Соня Мокроусова. Послушать трек можно на всех цифровых площадках.