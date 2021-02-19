Кокошкино, Толстопальцево и Внуково: в Новой Москве откроются «современные и комфортные» вокзалы

В 2021 году в Новой Москве появятся новые пригородные вокзалы Кокошкино, Толстопальцево и Внуково. «Мы продолжаем активно развивать перспективный МЦД-4 «Киевско-Горьковский», — написал Дептранс в своем телеграм-канале.

Новые вокзалы, по словам департамента, необходимы для замены «обычных ж/д остановок с минимальным комфортом». На платформах появятся навесы от непогоды, через пути проведут безопасные переходы, лифты, пандусы и «другие удобства».

«За счет реконструкции станции станут более современными и комфортными для пассажиров, а значит, повысится привлекательность Новой Москвы», — сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Ранее власти заявили, что планируют построить в Новой Москве 25 новых станций метро к 2035 году. «Открытие метро в том или ином районе Новой Москвы является катализатором развития всех прилегающих территорий», — сказал глава Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.