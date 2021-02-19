МС Сенечка обвинил GONE.Fludd в плагиате

Российский рэпер МС Сенечка обвинил своего коллегу GONE.Fludd в плагиате. У себя в твиттере он разместил скрины с прослушиваниями треков, своего — «Чил» и «Сок» с только что вышедшего мини-альбома GONE.Fludd.

«Я стараюсь приобретать как можно больше разных знаний и навыков, но никогда бы не подумал, что научусь „вдохновляться“ треками из будущего», — написал МС Сенечка.

Ниже в комментариях он заявил, что ему было бы приятно, если бы Флад заплатил ему «за два бита», один из которых Сенечка «писал по заказу ему за респект». «Сначала даешь стиль из уважения к челу и его творчеству, а потом он его забирает вот так», — возмутился артист.

В разговоре с The Flow он более подробно описал свою претензию: «Я могу сделать презентацию, в которой разложу барабаны, которые там просто перестучали, припев, который чуть ли не в той же самой тональности, короткий басец с тем же ритмом, флоу похожи ритмически и фишечками иногда. Мне друзья и на вайб намекают, но я думаю, что это общее у нас. Я бы еще столько же битов ему бесплатно сделал из уважения, как и раньше».