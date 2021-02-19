В доме из «Молчания ягнят» открыли отель

Дом из фильма «Молчание ягнят», который в прошлом году был выставлен на продажу за 300 тыс. долларов, стал отелем. Гостиницу оборудовал в нем новый владелец — Крис Роуэн — большой поклонник классического триллера.

Внешне здание почти не отличается от того, как было показано в ленте. За исключением небольшого озеленения и обновленной краски. По словам владельца, в отеле можно не только остановиться, но и провести свадьбу, фотосессию или сходить на экскурсию.

«Я с гордостью сообщаю, что дом Буффало Билла открыт для жертв. То есть для публики!», — заявил он.