В доме из «Молчания ягнят» открыли отель

Дом из фильма «Молчание ягнят», который в прошлом году был выставлен на продажу за 300 тыс. долларов, стал отелем. Гостиницу оборудовал в нем новый владелец — Крис Роуэн — большой поклонник классического триллера.
Внешне здание почти не отличается от того, как было показано в ленте. За исключением небольшого озеленения и обновленной краски. По словам владельца, в отеле можно не только остановиться, но и провести свадьбу, фотосессию или сходить на экскурсию.
«Я с гордостью сообщаю, что дом Буффало Билла открыт для жертв. То есть для публики!», — заявил он.
У Роуэна много идей относительно будущего здания. Он собирается открыть в нем интерактивный музей, воссоздать колодец и мастерскую Буффало Билла, а на участке рядом построить бассейн.
Премьера фильма «Молчание ягнят» режиссера Джонатана Демми состоялась в 1991 году. Картина рассказывает о стажере ФБР Клариссе Старлинг, которая обратилась за помощью в расследовании к находящемуся под стражей серийному убийце Ганнибалу Лектеру. Тот решает помочь с объяснением психологических мотивов находящегося в розыске преступника при условии, что Старлинг раскроет ему подробности своей сложной личной жизни. В 1992 году лента получила пять «Оскаров».