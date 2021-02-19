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Джордж Мартин займется экранизацией романа Роджера Желязны «Знаки дороги»

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:55

Американский писатель Джордж Мартин, автор «Песни Льда и Пламени», спродюсирует телеадаптацию романа Роджера Желязны «Знаки дороги» для HBO. Об этом сообщил Deadline.

Сценарий экранизации написала Калинда Васкез, известная по сериалам «Звездный путь: Дискавери», «Побег» и «Однажды в сказке». Она выступит еще одним продюсером и шоураннером проекта.

Вместе авторы расскажут историю о шоссе, позволяющем путешествовать во времени. Для Мартина эта работа, вероятно, станет особенной, поскольку писатель хорошо знал Желязны и был дружен с ним с середины 1970-х годов.

«Моя карьера на телевидении началась в 1985 году, когда я адаптировал „Последнего защитника Камелота“ Роджера Желязны для „Сумеречной зоны“. Роджер был другом, наставником и одним из величайших писателей-фантастов, которые когда‑либо жили», — сказал Мартин.

По его словам, у создателей телеадаптации есть «предпосылки к созданию замечательного, оригинального шоу». «Я с нетерпением жду долгого и захватывающего путешествия», — отметил писатель, назвав возможность экранизировать роман Желязны честью для себя.

Помимо Мартина и Васкез, над проектом поработает продюсер «Игры престолов» и предстоящего сериала «Дом дракона» Винс Джерардис — его съемки начнутся в апреле. Когда в производство запустятся «Знаки дороги», еще неизвестно.

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