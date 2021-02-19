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Фотограф Ив Адамс встретил на острове Южная Георгия желтого пингвина

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:22

Бельгийский фотограф Ив Адамс встретил на острове Южная Георгия редкого желтого королевского пингвина. Об этом сообщил портал VRT.

Адамс сумел запечатлеть птицу, которая обязана своим необычным окрасом генетической мутации — изабелленизму. Особенность не вредит здоровью пингвинов и их успешной жизни среди сородичей.

«Пока мы распаковывали наши резиновые лодки после высадки на отдаленном пляже на острове Южная Георгия, этот королевский пингвин шел прямо к нам посреди хаоса из морских слонов, антарктических морских котиков и тысяч других королевских пингвинов», — рассказал фотограф.

Адамс назвал встречу с желтым пингвином, которая произошла в 2019 году, «везением» и «выигрышем в лотерее природы». Он отметил, что снимки вызвали невероятный отклик у людей: после их долгожданной публикации «телефон не переставая звонит», признался фотограф.

В январе в сети также появились видео уникальной панды-альбиноса. Их опубликовало управление заповедной зоны Волун в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

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