В Норвегии выявили новый штамм коронавируса под названием B.1.525

В Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса под названием B.1.525. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на телерадиовещательную компанию NRK.

Очередная мутация COVID-19, по словам специалистов, имеет сходство с британским и южноафриканскими вариантами. Лине Волд из национального института общественного здравоохранения считает, что вирус может оказаться более заразным.

За последние сутки в скандинавской стране выявили около десяти заболевших штаммом B.1.525. Кроме того, как отмечают в издании, в Осло фиксируется множество случаев британского штамма — на него приходится каждый шестой зараженный коронавирусом.

Всего в Норвегии зарегистрированы свыше 67 тыс. случаев инфицирования COVID-19, согласно данным Университета Джонса Хопкинса. За время пандемии от коронавируса в стране погибли 607 пациентов.

Накануне о еще одном штамме заявили в Финляндии. В лаборатории на юге страны обнаружили ранее неизвестный тип COVID-19, его назвали Fin-796H.