Дэнни Эльфман напишет музыку к фильму «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия»

Американский композитор Дэнни Эльфман, известный как автор саундтреков к «Людям в черном», «Кошмару перед Рождеством» и «Эдварду Руки-ножницы», напишет музыку к фильму «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия». Об этом он сообщил Inverse.

Музыкант отметил, что уже начал работать над партитурой и создал несколько тем, которые режиссер лент Сэм Рэйми сможет использовать на съемочной площадке. Эльфман пока не уточнил, в каком стиле будет саундтрек.

Продолжение франшизы о докторе Стрэндже, роль которого исполняет Бенедикт Камбербэтч, станет не первой совместной работой Эльфмана и Рэйми. Ранее композитор и режиссер сотрудничали при создании «Оза: Великого и Ужасного», «Человека тьмы» и «Простого плана».

Музыку к предыдущей части «Доктора Стрэнджа» написал Майкл Джаккино, известный по «Тайне Коко», «Рататую» и «Остаться в живых». Предполагалось, что он займется и новой картиной Marvel, но композитор покинул проект по неизвестным причинам.

Съемки «Доктора Стрэнджа и мультивселенной безумия» стартовали в ноябре 2020 года. Сюжет сиквела хранится в секрете, но известно, что он будет напрямую связан с событиями третьей части «Человека-паука» и сериала «ВандаВижен», стартовавшего в январе.

В октябре Дэнни Эльфман выпустил сольную песню впервые за 36 лет. Трек называется «Happy» и представляет собой взгляд музыканта на жизнь в «полуутопическом мире, перевернутом с ног на голову».