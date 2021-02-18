Мария Захарова заявила, что Россия не стремится разорвать отношения с ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не стремится разорвать отношения с Евросоюзом, но примет это решение, если о нем объявят в Брюсселе. Об этом она сообщила на ютьюб-канале «Антонимы».

В интервью Антону Красовскому сотрудница министерства сказала, что Москва заинтересована в торговых и экономических связях с Европой и намерена работать в направлении облегчения визового режима со странами ЕС после пандемии.

При этом, если в ЕС захотят прервать отношения с Россией, МИД согласится с желанием зарубежных коллег. «Если они завтра об этом объявят, мы это услышим, мы это воспримем. Это их, значит, решение. <…> Но это не наш выбор», — подчеркнула Захарова.

«Европа, то, что сейчас называется ЕС, <…> много раз в своей истории наступала на те же грабли, действуя в противоречие своим собственным интересам, просто потому, что ее туда подталкивали», — отметила представитель ведомства.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если он введет санкции, создающие риски для экономики страны.