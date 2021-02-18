Apple представила 217 новых эмодзи. В том числе, бородатую женщину, шприц без крови и сердце в огне

В обновлении операционной системы iOS 14.5 от Apple появятся 217 новых эмодзи. Бета-версия уже доступна для разработчиков, пишет Emojipedia.

Большая часть добавленных эмодзи – это пары, которые отличаются расовыми и гендерными признаками партнеров. Пользователям станут доступны смайлики с бородатыми женщинами и мужчинами – они будут отличаться густотой бровей и длинными волосами. Кроме того, появится смайлик с головокружением, в облаках и выдыхающий.

Среди предметов обновится иконка наушников – вместо черных теперь появятся беспроводные AirPods Max от Apple. Вместо шприца с кровью появился пустой, вероятно, это связано с вакциной от коронавируса. Также разработчики добавили пылающее и перевязанное бинтами сердца.