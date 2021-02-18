перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Мария Захарова заявила, что Россия не стремится разорвать отношения с ЕС 23:29
Хоакин Феникс сыграет главную роль в новом фильме автора «Реинкарнации» и «Солнцестояния» 23:00
Apple представила 217 новых эмодзи. В том числе, бородатую женщину, шприц без крови и сердце в огне 22:54
Popoff Kitchen проведет вечеринку в московском клубе District 27 22:14
ACSpressroom/Twitter Американские ученые разработали съедобные голограммы
Американские ученые разработали съедобные голограммы 22:10
Диана Вишнева и Пушкинский музей показали тизер фильма «Слепок» 21:29
Вышел первый трейлер нового фильма по игре «Мортал Комбат». В центре сюжета – Саб-Зиро 21:08
Жители Техаса спасли более 4000 морских черепах от аномальных холодов 20:32
Z4ch3ryW/Twitter В столице Конго появился еще один загадочный монолит. Местные жители уничтожили его
В столице Конго появился еще один загадочный монолит. Местные жители уничтожили его 20:29
Умер Андрей Мягков, Соловьеву запретили въезд в Латвию и другие новости дня 20:12 Дайджест
«Дом с маяком» запустит развлекательные проекты с участием Дарьи Мельниковой и Татьяны Фельгенгауэр 19:43
Пенсионера из Москвы задержали за групповое изнасилование. Преступление он совершил 47 лет назад 18:54
После скандала с сексистскими высказываниями главой оргкомитета «Токио-2020» назначили женщину 18:41
Эстония выслала из страны российского дипломата. Москва планирует ответить тем же 17:59
MSNBC/YouTube В Атлантик-Сити снесли казино Трампа. На его месте будет парковка
В Атлантик-Сити снесли казино Трампа. На его месте будет парковка 17:50
«Рефлексия на тему постсоветской электронной сцены»: в Москве запускается проект «Радиотехника» 17:45
Суд приговорил активистку Анастасию Шевченко к 4 годам условного срока 17:12
Popoff Kitchen вместе с Test FM запускает серию вечеринок «Квир мир» 16:44
«Твоя жизнь — твоя ответственность»: СК поздравил детей с 14-летием роликом про уголовное наказание 16:35
Илья Варламов, Ксения Дукалис и Олег Тиньков — самые популярные пользователи Clubhouse в России 16:23
Отключить рекламу

Apple представила 217 новых эмодзи. В том числе, бородатую женщину, шприц без крови и сердце в огне

Виктория Шанина
Сегодня в 22:54

В обновлении операционной системы iOS 14.5 от Apple появятся 217 новых эмодзи. Бета-версия уже доступна для разработчиков, пишет Emojipedia.

Большая часть добавленных эмодзи – это пары, которые отличаются расовыми и гендерными признаками партнеров. Пользователям станут доступны смайлики с бородатыми женщинами и мужчинами – они будут отличаться густотой бровей и длинными волосами. Кроме того, появится смайлик с головокружением, в облаках и выдыхающий.

Среди предметов обновится иконка наушников – вместо черных теперь появятся беспроводные AirPods Max от Apple. Вместо шприца с кровью появился пустой, вероятно, это связано с вакциной от коронавируса. Также разработчики добавили пылающее и перевязанное бинтами сердца.

Ранее Apple заявила, что в обновлении iOS 14.5 появится функция, которая позволит разблокировать iPhone с помощью Face ID, не снимая защитную маску. Она будет работать только для обладателей Apple Watch.

Кроме того, будут изменены правила конфиденциальности. Разработчики больше не смогут бесконтрольно отслеживать действия пользователей iPhone для настройки таргетированной рекламы.

События недели на afisha.ru
приключение
Конек-горбунок
Новейшая экранизация русской народной сказки с Павлом Деревянко в роли жеребца
электроника
Ishome
Главная российская звезда модульных синтов
триллер
Мавританец
Узник Гуантанамо рассказывает свою историю
трагикомедия
Родные
Сергей Бурунов отправляется на Грушинский фестиваль
рок
«Би-2»
Лидеры российской рок-сцены с эффектными шоу
триллер
Персона
Драма Ингмара Бергмана, получившая две национальные кинопремии Швеции в 1967 году
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить