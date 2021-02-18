Apple представила 217 новых эмодзи. В том числе, бородатую женщину, шприц без крови и сердце в огне

В обновлении операционной системы iOS 14.5 от Apple появятся 217 новых эмодзи. Бета-версия уже доступна для разработчиков, пишет Emojipedia.
Большая часть добавленных эмодзи – это пары, которые отличаются расовыми и гендерными признаками партнеров. Пользователям станут доступны смайлики с бородатыми женщинами и мужчинами – они будут отличаться густотой бровей и длинными волосами. Кроме того, появится смайлик с головокружением, в облаках и выдыхающий.
Среди предметов обновится иконка наушников – вместо черных теперь появятся беспроводные AirPods Max от Apple. Вместо шприца с кровью появился пустой, вероятно, это связано с вакциной от коронавируса. Также разработчики добавили пылающее и перевязанное бинтами сердца.
Ранее Apple заявила, что в обновлении iOS 14.5 появится функция, которая позволит разблокировать iPhone с помощью Face ID, не снимая защитную маску. Она будет работать только для обладателей Apple Watch.
Кроме того, будут изменены правила конфиденциальности. Разработчики больше не смогут бесконтрольно отслеживать действия пользователей iPhone для настройки таргетированной рекламы.