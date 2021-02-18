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Popoff Kitchen проведет вечеринку в московском клубе District 27

Виктория Шанина
Сегодня в 22:14

22 февраля Popoff Kitchen проведет вечеринку в District 27. Выступления музыкантов, по традиции, организаторы назвали в честь блюд. В этот раз в концертной программе десерты для «кулинарных энтузиастов и сладкоежек».

В «меню» техно-пати попадут выступления от девяти резидентов Popoff. В том числе, «чизкейк с брусникой и кофейным штрейзелем» от Вана Сергеева, «тирамису с маскарпоне и двойным ромом» от Mashkov, «персиковый коблер с бурбоном» от Kovyazin D, «„Браун Бетти“ с ревенем на гриле» от Кирилла Шаповалова и «Вуппи Пай» от Ромы Пташенко.

«Ровно в 00.00 мы откроем Bístro которое отдадим кондитерам и шоколатье высшего разряда», — сказали в Popoff Kitchen. После полуночи выступят Коля Риш, Марина Бибик, Raumtester и Sexstasy.

Организатор запретили снимать фото и видео, а также приходить на вечеринку посетителям младше 18 лет. До полуночи вход будет стоить 1000 рублей, а после — 1300. Начало в 22.00.

В конце января Popoff Kitchen организовал такую же «гастро-вечеринку». На ней выступили артисты Ian Lapa, Alex Bizl, Roma Ptashenko, Santa Valentina и другие.

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