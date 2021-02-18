Жители Техаса спасли более 4000 морских черепах от аномальных холодов

Волонтеры в Техасе спасли примерно 4,5 тысячи морских черепах, которых парализовало из‑за аномальных холодов. Согреть их помогает местное правительство и компания Илона Маска SpaceX, у которой рядом расположена стартовая площадка. Об этом сообщило издание NPR. Во время последнего шторма черепахи не могли двигаться, есть и держаться на плаву из‑за слишком низкой температуры воды. Чтобы животные не погибли в таком состоянии, добровольцы вытащили их на лодки и в машины.

SpaceX привезла к берегу большой электрогенератор, а некоторые сотрудники компании помогли выловить и отогреть около 850 черепах. По словам главы некоммерческой организации Sea Turtle, Inc. Венди Найт, SpaceX уже не в первый раз помогает им. Одна пользовательница твиттера рассказала, что ее мать-пенсионерка каждую зиму работает волонтером в центре спасения морских черепах на юге Техаса. «Она прислала мне сегодня фото багажника своего „субару“. Там все в черепахах», — поделилась девушка.

По оценкам Венди Найт, вернуть первую партию черепах обратно в море удастся не раньше 20 февраля, так как вода остается достаточно холодной. В скором времени, по ее словам, понадобится дополнительное помещение для временного приюта животных. Аномальные морозы в Техасе начались 14 февраля: температура опустилась до –18 градусов. Этот показатель стал одним из самых низких за последние тридцать лет. Около 2,3 млн человек остались без электричества и воды, более 10 человек попали в больницу из‑за отравления угарным газом, есть погибшие. В штате ввели чрезвычайное положение.