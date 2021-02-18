В столице Конго появился еще один загадочный монолит. Местные жители уничтожили его

В столице Конго городе Киншаса несколько дней назад появилась очередная загадочная трехгранная колонна, похожая на монолит из фильма Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея». Вскоре ее уничтожили местные жители, сообщила Би-би-си.
Горожан встревожило неизвестное происхождение металлического монумента высотой в 3,7 метра: люди опасались, что его могли установить инопланетяне или приспешники Сатаны. Поэтому конголезцы забросали объект камнями и подожгли его.
Затем местные жители разобрали таинственную колонну на части. Она оказалась полой внутри и сложенной из металлических листов, прикрепленных к раме. Остатки монолита власти Киншасы отправили ученым для изучения.
Первый подобный обелиск обнаружили в конце ноября в Юте. Спустя неделю после обнаружения объект исчез. Вскоре монолит, похожий на американский, появился на другом конце Земли — в Румынии, недалеко от древней Петродавско-Дакийской крепости. Позднее металлический монумент нашли на горе Пайн-Маунтин в Калифорнии.