В столице Конго появился еще один загадочный монолит. Местные жители уничтожили его

В столице Конго городе Киншаса несколько дней назад появилась очередная загадочная трехгранная колонна, похожая на монолит из фильма Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея». Вскоре ее уничтожили местные жители, сообщила Би-би-си.

Горожан встревожило неизвестное происхождение металлического монумента высотой в 3,7 метра: люди опасались, что его могли установить инопланетяне или приспешники Сатаны. Поэтому конголезцы забросали объект камнями и подожгли его.