перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Диана Вишнева и Пушкинский музей показали тизер фильма «Слепок» 21:29
Вышел первый трейлер нового фильма по игре «Мортал Комбат». В центре сюжета – Саб-Зиро 21:08
Жители Техаса спасли более 4000 морских черепах от аномальных холодов 20:32
Z4ch3ryW/Twitter В столице Конго появился еще один загадочный монолит. Местные жители уничтожили его
В столице Конго появился еще один загадочный монолит. Местные жители уничтожили его 20:29
Умер Андрей Мягков, Соловьеву запретили въезд в Латвию и другие новости дня 20:12 Дайджест
«Дом с маяком» запустит развлекательные проекты с участием Дарьи Мельниковой и Татьяны Фельгенгауэр 19:43
Пенсионера из Москвы задержали за групповое изнасилование. Преступление он совершил 47 лет назад 18:54
После скандала с сексистскими высказываниями главой оргкомитета «Токио-2020» назначили женщину 18:41
Эстония выслала из страны российского дипломата. Москва планирует ответить тем же 17:59
MSNBC/YouTube В Атлантик-Сити снесли казино Трампа. На его месте будет парковка
В Атлантик-Сити снесли казино Трампа. На его месте будет парковка 17:50
«Рефлексия на тему постсоветской электронной сцены»: в Москве запускается проект «Радиотехника» 17:45
Суд приговорил активистку Анастасию Шевченко к 4 годам условного срока 17:12
Popoff Kitchen вместе с Test FM запускает серию вечеринок «Квир мир» 16:44
«Твоя жизнь — твоя ответственность»: СК поздравил детей с 14-летием роликом про уголовное наказание 16:35
Илья Варламов, Ксения Дукалис и Олег Тиньков — самые популярные пользователи Clubhouse в России 16:23
ramt.ru РАМТ в рамках юбилейного сезона представит аудиоспектакль «Сто»
РАМТ в рамках юбилейного сезона представит аудиоспектакль «Сто» 15:50
Владимиру Соловьеву запретили въезд в Латвию. Власти заявили, что он восхвалял нацизм 15:43
Тина Канделаки осудила банк «Траст», который снял деньги с «Синема Парка» в счет долга 15:20
Коллекторы «Сбера» научились распознавать эмоции должников с помощью искусственного интеллекта 15:17
Скриптонит анонсировал новый альбом «Свистки и бумажки». Пластинка выйдет уже в марте! 14:37
Отключить рекламу

В столице Конго появился еще один загадочный монолит. Местные жители уничтожили его

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:29

В столице Конго городе Киншаса несколько дней назад появилась очередная загадочная трехгранная колонна, похожая на монолит из фильма Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея». Вскоре ее уничтожили местные жители, сообщила Би-би-си.

Горожан встревожило неизвестное происхождение металлического монумента высотой в 3,7 метра: люди опасались, что его могли установить инопланетяне или приспешники Сатаны. Поэтому конголезцы забросали объект камнями и подожгли его.

Затем местные жители разобрали таинственную колонну на части. Она оказалась полой внутри и сложенной из металлических листов, прикрепленных к раме. Остатки монолита власти Киншасы отправили ученым для изучения.

Первый подобный обелиск обнаружили в конце ноября в Юте. Спустя неделю после обнаружения объект исчез. Вскоре монолит, похожий на американский, появился на другом конце Земли — в Румынии, недалеко от древней Петродавско-Дакийской крепости. Позднее металлический монумент нашли на горе Пайн-Маунтин в Калифорнии.

События недели на afisha.ru
приключение
Конек-горбунок
Новейшая экранизация русской народной сказки с Павлом Деревянко в роли жеребца
электроника
Ishome
Главная российская звезда модульных синтов
триллер
Мавританец
Узник Гуантанамо рассказывает свою историю
трагикомедия
Родные
Сергей Бурунов отправляется на Грушинский фестиваль
рок
«Би-2»
Лидеры российской рок-сцены с эффектными шоу
триллер
Персона
Драма Ингмара Бергмана, получившая две национальные кинопремии Швеции в 1967 году

Другие материалы по темам

Люди
Стэнли Кубрик
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить