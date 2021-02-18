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Умер Андрей Мягков, Соловьеву запретили въезд в Латвию и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:12

На 83-м году жизни скончался актер Андрей Мягков — звезда «Служебного романа» и «Иронии судьбы». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Суд приговорил активистку Анастасию Шевченко к 4 годам условного срока. Она стала первым человеком в России, которого осудили за содействие «нежелательной» организации.

СК поздравил детей с 14-летием роликом про уголовную ответственность. Следователи напомнили, что подростки, достигшие этого возраста, могут попасть в тюрьму за убийство, кражу, разбой, вандализм и уничтожение чужого имущества.

Латвия объявила Владимира Соловьева персоной нон грата. Ему запретили въезд в страну из‑за «глорификации нацизма».

Эстония выслала из страны российского дипломата, и Москва планирует ответить тем же. По словам Марии Захаровой, посол занимался вопросами культуры и образования, то есть «как раз теми сферами, где все еще сохраняется сотрудничество между нашими странами».

Time включил Светлану Тихановскую в список лидеров будущего. По мнению журналистов, именно она стала «примером сопротивления и достоинства для всех, кто борется за демократию в мире».

В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса. По словам ученых, он отчасти похож на британский и южноафриканский типы COVID-19.

Facebook запретил пользователям и СМИ из Австралии делиться новостями. Все из‑за нового законопроекта, который обяжет технологические компании передавать часть выручки местным изданиям.

Главой оргкомитета «Токио-2020» назначили олимпийскую рекордсменку Сэйко Хасимото. Такое решение руководство олимпиады приняло после обвинений в сексизме прошлого председателя комитета Есиро Мори.

Telegram удалил канал «Рынок шкур» с личными данными девушек, которых администраторы называли эскортницами. На момент блокировки он насчитывал почти 240 тыс. пользователей.

В Атлантик-Сити снесли казино Трампа, теперь там будет парковка. Часть обломков здания зоозащитники используют при строительстве искусственного рыболовного рифа.

Новой героиней «вДудя» стала актриса Саша Бортич. Она поговорила с Юрием Дудем о протестах и рок-н-ролле, а также поделилась подробностями со съемок клипа Сержа Танкяна, в котором сыграла главную роль.

К новостям кино. Тим Бертон поставит сериал по мотивам «Семейки Аддамс», компания Studiocanal снимет третью часть «Приключений Паддингтона», а HBO Max разработает приквел триллера «Константин: Повелитель тьмы».

Российский академический молодежный театр представит аудиоспектакль «Сто» в рамках юбилейного сезона. Слушатели отправятся в путешествие сквозь пространства и эпохи особняка на Театральной площади.

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