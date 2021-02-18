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«Дом с маяком» запустит развлекательные проекты с участием Дарьи Мельниковой и Татьяны Фельгенгауэр

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:43

Благотворительный фонд «Дом с маяком» запустит в Москве развлекательные проекты, участие в которых поможет неизлечимо больным детям и молодым взрослым. Об этом «Афише Daily» рассказали представители организации.

В марте 2021 года актрисы Дарья Мельникова и Клавдия Коршунова начнут проводить в кафе «Андерсон» паблик-токи для современных родителей, а журналистка Татьяна Фельгенгауэр возьмет серию интервью с комиками (например, с Викторией Складчиковой) в Stand Up Club #1 на Новом Арбате.

Кроме того, журналист Илья Бухтуев проведет встречи со знаменитостями «О том, о сем» в кафе Центра имени Мейерхольда. 3 марта он поговорит с актрисой и писательницей Еленой Борщевой, известной по участию в КВН и шоу Comedy Woman. Интервью начнется в 18.00.

На каждом мероприятии зрители смогут задать вопросы гостям и ведущим и стать участниками обсуждения. В финале встреч фонд организует благотворительные аукционы, средства от которых вместе с деньгами от продаж билетов пойдут на помощь «Дому с маяком».

«Мы запускаем несколько новых проектов — некоторые из них могут показаться неожиданными для благотворительного фонда, но мы знаем, что помогать можно разными способами, а желание помогать может родиться не только из сострадания, но и из чувства причастности, а иногда и радости», — сказала PR-директор фонда Софья Харькова.

Помимо новых проектов, «Дом с маяком» продолжит развивать старые — «Киновечера» и «Литературные вечера». Фонд приглашает на свое ближайшее событие — спецпоказ фильма «Такси-блюз» с участием режиссера Павла Лунгина.

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