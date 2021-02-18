После скандала с сексистскими высказываниями главой оргкомитета «Токио-2020» назначили женщину

Главой оргкомитета «Токио-2020» назначили олимпийскую рекордсменку Сэйко Хасимото. Такое решение руководство Олимпиады приняло после обвинений в сексизме прошлого председателя комитета, сообщает агентство AP.

Сэйко Хасимото — японская конькобежка и велогонщица, которая участвовала в рекордном количестве Олимпийских игр. Девушка также известна активной борьбой за гендерное равенство — она не раз критиковала оргкомитет за то, что он на 80% состоит из мужчин.

Предыдущий глава оргкомитета Олимпиады в Токио Есиро Мори ушел в отставку после обвинений в сексизме. На одном из заседаний он заявил, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах приводит к тому, что подобные мероприятия длятся гораздо дольше. Все потому, что, по мнению политика, женщины подолгу выступают и каждая из них считает необходимым высказаться.

По сообщениям японских СМИ, организаторы Олимпиады получили более 5500 жалоб из‑за высказываний Мори, а более 400 волонтеров отказались участвовать в Олимпиаде. В знак протеста против слов политика женщины-парламентарии в Японии пришли на работу в белой одежде.

Олимпиада в Токио должна была пройти еще летом 2020 года, однако ее перенесли из‑за пандемии коронавируса. Спортивные соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.