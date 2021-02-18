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В Атлантик-Сити снесли казино Трампа. На его месте будет парковка

Семён Гудошников
Сегодня в 17:50

В американском Атлантик-Сити снесли при помощи контролируемого взрыва обанкротившийся отель и казино Trump Plaza. 39-этажное здание превратилось в руины за 20 секунд под воздействием 3000 динамитных шашек.

Посмотреть на это зрелище могли местные жители из окон своих машин, заплатив по 10 долларов. Как пишет The Guardian, они встретили падение Trump Plaza аплодисментами. Мэр города Марти Молл, назвавший казино Трампа «бельмом на глазу», так описал свои чувства от произошедшего: «У меня озноб. Это исторический момент. Это было захватывающе».

Обломки от разрушенного казино образовали груду высотой около восьми этажей. Часть из них будет использована зоозащитниками при строительстве искусственного рыболовного рифа у побережья Атлантик-Сити. Пока власти не решат, что будет на месте здания, там расположится парковка.

Дональд Трамп открыл казино и гостиницу Trump Plaza в 1984 году. Там проходили вечеринки для голливудских актеров, рок-звезд и спортсменов. После серии заявлений о банкротстве в 2014 году заведение закрылось. На тот момент, по информации The Guardian, оно было самым убыточным казино в Атлантик-Сити.

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