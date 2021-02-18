В Атлантик-Сити снесли казино Трампа. На его месте будет парковка

В американском Атлантик-Сити снесли при помощи контролируемого взрыва обанкротившийся отель и казино Trump Plaza. 39-этажное здание превратилось в руины за 20 секунд под воздействием 3000 динамитных шашек.

Посмотреть на это зрелище могли местные жители из окон своих машин, заплатив по 10 долларов. Как пишет The Guardian, они встретили падение Trump Plaza аплодисментами. Мэр города Марти Молл, назвавший казино Трампа «бельмом на глазу», так описал свои чувства от произошедшего: «У меня озноб. Это исторический момент. Это было захватывающе».