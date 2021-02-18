«Рефлексия на тему постсоветской электронной сцены»: в Москве запускается проект «Радиотехника»

В московском клубе Blanc 21 февраля пройдет первое мероприятие в рамках нового проекта «Радиотехника». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Цель проекта — критически взглянуть на культуру вечеринок в России глазами и ушами героев отечественной электронной сцены и клубной жизни последних 30 лет. Мероприятия будут проходить в формате обсуждений/вечеринок.

В это воскресенье гостем лайв-подкаста станет Саша Савьер — музыкант и диджей, основатель пространства «Наука и искусство». С ним авторы проекта поговорят о карьере, жизни до и после «НИИ» и современной культуре тусовок в Москве, а главное — послушают музыку, с которой Савьер ассоциирует главные этапы своего пути.

Вторая часть мероприятия — вечеринка «Планета Савьер». На ней сеты отыграют друзья и соратники «НИИ», в том числе Low 808, OL, Maksim Panfilov, Jenya Savelieva, b2b, dolina syna и сам Савьер (Burago).

Мероприятие начнется в 19.30. Билет на вход до 23.00 обойдется в 500 рублей, после — 800 рублей. Подробности на странице мероприятия в фейсбуке.