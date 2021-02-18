Popoff Kitchen вместе с Test FM запускает серию вечеринок «Квир мир»

Popoff Kitchen вместе с Test FM и Noor Bar проведет серию ежемесячных квир-вечеринок «Квир мир». Об этом «Афише Daily» рассказали представители объединения.

Первый ивент пройдет 21 февраля на новом секретном танцполе в подвалах Noor Bar на Тверской. Выступят активистка Лиза Михалева aka DJ Don’t Judge, резидентка Test FM Кира Моторина aka Kierastoboy, а также резиденты Popoff Kitchen — Kolya Rish, Raumtester и Roma Ptashenko.

Организаторы настоятельно просят отказаться от фото- и видеосъемки на мероприятии. Его начало — в 21.00, на входе фейсконтроль. Попасть внутрь можно, если вам уже есть 18 лет, заплатив 1000 рублей.

Popoff Kitchen открыл сезон 30 января вечеринкой в московском клубе District 27. Мероприятие организаторы назвали «кулинарным ночным хеппенингом».