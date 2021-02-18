Новый телегам-канал Clubstat опубликовал рейтинг из 60 самых популярных пользователей Clubhouse в России. Первую строчку занял журналист и блогер Илья Варламов с аудиторией в 127 тыс. подписчиков.

На втором месте оказалась Ксения Дукалис (76,8 тыс. фолловеров), а на третьем — бизнесмен Олег Тиньков (69,6 тыс.). Пятерку замыкают руководитель «Яндекс.Лавки» Илья Красильщик (64,6 тыс.) и главред Esquire Сергей Минаев (55,9 тыс.).

Канал Clubstat создала Юля Хандожко — бывшая журналистка издания Forbes. В нем девушка планирует регулярно обновлять рейтинг популярных «клабхаузеров», а также писать про все актуальные события в соцсети.

Clubhouse — это новая соцсеть, в которой можно общаться только с помощью голосовых сообщений. На рост ее популярности повлиял Илон Маск, который провел в ней прямой эфир. Стать пользователем Clubhouse не так просто: приложение находится на этапе тестирования, пока доступно только на iPhone, а зарегистрироваться в нем можно лишь по приглашению.

Несмотря на сложности в регистрации, Clubhouse занял первое место по числу скачиваний в России среди бесплатных приложений. Эксперты прогнозируют, что уже к концу первой недели марта количество российских пользователей достигнет миллиона.