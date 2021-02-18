Московское управление Следственного комитета совместно со столичным Департаментом труда и соцзащиты выпустило ролик, в котором напомнило 14-летним подросткам об уголовной ответственности. На момент публикации заметки видео недоступно на сайте СК, однако его копии можно посмотреть в соцсетях и на ютьюбе.

Минутный ролик начинается с фразы: «Следственный комитет поздравляет с днем рождения!» Затем сотрудница ведомства с тортом в руках под ритмичную музыку поздравляет тех, кому исполнилось 14 лет, и отмечает, что с этого возраста наступает личная ответственность по некоторым статьям Уголовного кодекса.

«С этого дня тебе самому придется отвечать за убийство и причинение вреда здоровью», — продолжает другой сотрудник СК.