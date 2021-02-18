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«Твоя жизнь — твоя ответственность»: СК поздравил детей с 14-летием роликом про уголовное наказание

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:35

Московское управление Следственного комитета совместно со столичным Департаментом труда и соцзащиты выпустило ролик, в котором напомнило 14-летним подросткам об уголовной ответственности. На момент публикации заметки видео недоступно на сайте СК, однако его копии можно посмотреть в соцсетях и на ютьюбе.

Минутный ролик начинается с фразы: «Следственный комитет поздравляет с днем рождения!» Затем сотрудница ведомства с тортом в руках под ритмичную музыку поздравляет тех, кому исполнилось 14 лет, и отмечает, что с этого возраста наступает личная ответственность по некоторым статьям Уголовного кодекса.

«С этого дня тебе самому придется отвечать за убийство и причинение вреда здоровью», — продолжает другой сотрудник СК.

Дальше правоохранители начинают торжественно перечислять другие статьи Уголовного кодекса, по которым 14-летним детям придется отвечать самостоятельно. Это в том числе кража, разбой, грабеж, хулиганство, вандализм и уничтожение чужого имущества.

Все это сопровождается анимированными эмодзи в форме сотрудников СК, которые показывают номера соответствующих статьей УК.

Завершается видео фразой: «Твоя жизнь — твоя ответственность! Следственный комитет поздравляет с днем рождения!»

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