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РАМТ в рамках юбилейного сезона представит аудиоспектакль «Сто»

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:50

Российский академический молодежный театр готовит премьеру своего первого аудиоспектакля «Сто». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе театра.

Маршрут разработали драматург Юлия Поспелова и режиссер Александр Хухлин. Он охватывает все пространство театра — от трюма под сценой до купола колосников. Это путь длиною в 238 ступеней, или в 100 лет — именно столько времени прошло с момента основания РАМТ.

«Сто» — это путешествие сквозь пространства и эпохи особняка на Театральной площади.

«Гений места оживает тенью на паркете, в памяти окон, в полутьме гримерок. В звуках, голосах, предметах перед зрителем проходит история дома генерала Полторацкого с его знаменитыми балами, купца Бронникова с артистическим кружком Александра Островского, МХАТа 2-го под руководством Михаила Чехова, Центрального детского театра», — говорится в пресс-релизе.

В театре, как в капсуле времени, одномоментно случаются прошлое, настоящее и будущее. Становится зримым то, что происходило здесь за всю столетнюю историю. А помогут зрителям увидеть все это голоса Нелли Уваровой, Нины Дворжецкой, Петра Красилова, Евгения Редько, Татьяны Матюховой.

Аудиоспектакль «Сто» — это результат работы Лаборатории новых форм, которая состоялась в РАМТе в декабре 2019 года. Первые премьерные аудиопутешествия пройдут 27 и 28 февраля.

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