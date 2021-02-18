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Тина Канделаки осудила банк «Траст», который снял деньги с «Синема Парка» в счет долга

Семён Гудошников
Сегодня в 15:20

Журналистка и предпринимательница Тина Канделаки назвала деструктивным поступок банка «Траст», который снял со счетов киносети «Синема Парк» деньги на погашение долга. Об этом бизнесвумен написала у себя в инстаграме.

По ее мнению, во время коронакризиса и кредиторы, и заемщики оказались по одну сторону баррикад. Поэтому прежде, чем поступать так, как поступил «Траст», нужно вспомнить о социальной ответственности.

«Кинотеатры неделями стояли пустыми, потом им было разрешено продавать четверть билетов, теперь вот половину. Решение неизбежное, хорошо, что в госпитали кинозалы переоборудовать не пришлось. Но если мы все, кредиторы и заемщики, оказались в одной лодке, почему тот же „Траст“ (банк с госучастием) вместо того, чтобы грести вторым веслом в сторону оздоровления индустрии, бьет своим веслом по голове сети кинотеатров, действуя исключительно как коллектор, а никакой не банк?

Ясно, что самые лучшие залы заберут конкуренты. А куда идти контролерам, барменам и кассирам тех залов, которые окажутся не нужны? В обычных условиях денежного потока хватало на зарплаты, отчисления в фонды и на уплату налогов. А зрителям, и так дрейфующим в сторону планшетов, было удобнее смотреть у дома», — написала Канделаки.

В январе банк непрофильных активов «Траст» списал со счетов «Синема Парка» 450 млн рублей новогодней выручки, а также подал иск к владельцу киносети о взыскании еще 1 млрд рублей.

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