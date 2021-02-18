Telegram удалил канал с личными данными девушек, которых администраторы называли эскортницами

Telegram заблокировал канал «Рынок шкур», где публиковали личные данные девушек, которых администраторы ресурса называли эскортницами и работницами секс-индустрии. Первой на это обратила внимание Baza.

На момент блокировки «Рынок шкур» насчитывал почти 240 тыс. пользователей. Теперь при попытке зайти на него отображается надпись «Этот канал недоступен, так как нарушал правила Telegram».

Администраторы «РШ» утверждали, что разоблачают эскортниц. Туда сливали фотографии девушек в белье и адреса их соцсетей. Иногда на канале появлялись скриншоты переписок эскортниц с мужчинами, где оговаривались характер услуг и их стоимость, а также снимки загранпаспортов.

Как отмечает Baza, администраторы «РШ» часто зарабатывали, удаляя компромат на девушек за деньги. Телеграм-канал «Медиавойны» прошлым летом писал, что на владельцев «Рынка шкур» подала заявление модель Мира Дрогул. Она обвинила администраторов в вымогательстве за удаление информации о ней. Через некоторое время посты про Дрогул исчезли с канала.

Mash описал, как администраторы взаимодействовали с девушками: они звонили своим жертвам, обсуждали детали сделки и втирались к ним в доверие. Попутно они узнавали подробности о других девушках, о которых мог бы написать «РШ». За удаление информации, по словам одной из пострадавших, требовали в среднем 80 тыс. рублей. Деньги принимали на банковские карты подставных лиц.

В начале февраля Павел Дуров пообещал, что Telegram будет блокировать каналы, где публикуются личные данные людей. В пример он привел каналы с адресами и телефонами российских судей, силовиков, журналистов и участников протестов.

14 февраля в телеграм-канале основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова появились личные данные активистки Дарьи Серенко и фотография с адресом дома ее родственников. Девушка спросила у Дурова, почему Telegram блокирует каналы с личными данными силовиков, но не трогает каналы с персональной информацией женщин и активисток.

После этого к ответу основателя мессенджера призвали сотни пользователей твиттера. Они опубликовали более 2500 постов с хештегом #ДуровОтветь и вывели его в тренды. Глава Telegram эту ситуацию пока никак не прокомментировал.