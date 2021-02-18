На Останкинской башне показали портрет солиста группы BTS. Так фанаты поздравили его с 27-летием

Поздравления певцу появились также на крупных объектах в Петербурге, Казани и Минске. Ранее подобные проекты в поддержку артистов всемирно известной группы были только в азиатских странах, Европе, Америке, ОAЭ и Саудовской Аравии.

На фасаде Останкинской башни вечером 17 февраля начали транслировать портрет солиста южнокорейской K-pop-группы BTS Чона Хосока, известного под псевдонимом J-Hope. Акцию приурочили к его дню рождения — 18 февраля артисту исполняется 27 лет.

Изображение J-Hope на Останкинской башне будет транслироваться сутки — до 18.00 мск 18 февраля. Подсветка также на 24 часа окрасилась в фиолетовый цвет — символ группы и фандома.

Организатором акции выступило сообщество BTSforia — «фанбаза» BTS в СНГ.

Южнокорейский поп-коллектив BTS сформировался в 2013 году, сейчас группа имеет невероятную популярность во всем мире. В прошлом году американский журнал Time признал участников бойз-бенда артистами года. Тогда же BTS стала единственной зарубежной группой, которая попала в топ-5 самых популярных артистов на Spotify у российских пользователей.