Премьер-министр Грузии объявил об отставке из‑за ареста оппозиционного политика

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил о своей отставке. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Отмечается, что решение принято на фоне политического кризиса в стране. Причиной отставки стали разногласия главы правительства с правящей командой по делу лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора Мелия.

«Я принял решение покинуть занимаемую должность. Безусловно, я верю и хочу верить, что этот шаг будет способствовать снижению поляризации в нашей стране. Так как я уверен, что поляризация и противостояние между нами — самый большой риск для будущего нашей страны, экономического развития и кризиса любого вида», — заявил Гахария.

17 февраля Тбилисский городской суд изменил меру пресечения с залога на арест в отношении Никанора Мелия, которому вменяется организация беспорядков и участие в штурме парламента Грузии в 2019 году. По словам Гахария, исполнение этого решения угрожает безопасности многих граждан.

Утром 18 февраля полицейские не смогли попасть в офис партии «Единое национальное движение», чтобы арестовать Мелия. Действиям правоохранителей помешали люди, которые собрались возле здания. Среди них были в том числе лидеры других оппозиционных партий.

Георгий Гахария стал премьер-министром в сентябре 2019 года. После его отставки полномочия главы кабмина будет исполнять первый вице-премьер. В течение нескольких недель правящая партия в парламенте — «Грузинская мечта» — должна предложить кандидатуру нового премьера, который должен сформировать новый состав кабмина и предложить его на утверждение парламенту.