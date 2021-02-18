Главред «Медиазоны» Сергей Смирнов вышел на свободу

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов освободился из спецприемника в Сахарово, где провел 15 суток административного ареста. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на своего корреспондента, который встречал Смирнова.

3 февраля Тверской суд назначил Смирнову 25 суток ареста по обвинению в повторном нарушении правил публичных мероприятий (часть 8 статьи 20.2 КоАП). 8 февраля Мосгорсуд сократил срок до 15 суток.

Главред «Медиазоны» был задержан 30 января в Москве во время прогулки с сыном, после чего его доставили в отделение полиции для составления административного протокола.

В протоколе говорилось, что журналист 20 января опубликовал в твиттере запись с призывом выйти на несогласованную акцию 23 января в поддержку Алексея Навального. Сам Смирнов уточнил, что речь идет о репосте шуточного твита, где говорилось о его внешнем сходстве с вокалистом группы «Тараканы» Дмитрием Спириным, который поддерживает Алексея Навального.

В поддержку Смирнова выступили несколько десятков изданий, в том числе РБК, «Коммерсант», The Bell, «Дождь», «Медуза», «Открытые медиа», «Тайга.инфо» и другие. Союз журналистов России требовал проверить обоснованность его ареста.