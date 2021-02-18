Вузы в России самостоятельно выберут формат выпускных экзаменов в 2021 году

Минобрнауки РФ поручило вузам страны самостоятельно определить формат проведения выпускных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Решение о проведении государственной итоговой аттестации и защите ВКР будет приниматься вузом самостоятельно с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в соответствующем субъекте РФ», — сообщили в министерстве.

При проведении аттестационных испытаний учебные заведения вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, добавили там.

В начале февраля российским вузам разрешили вернуться к очному обучению по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора. На дистанционном формате студенты находились в течение трех месяцев.