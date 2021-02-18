Дженнифер Гарнер спродюсирует комедию «Семейный отпуск» с собой в главной роли

Американская актриса Дженнифер Гарнер выступит продюсером комедии под названием «Семейный отпуск» («Family Leave») для стримингового сервиса Netflix. Она же сыграет в проекте главную роль, сообщил Deadline.

Картину снимут по сценарию Виктории Страуз, основанному на бестселлере Эми Кроуз Розенталь «Время сна для мамы» («Bedtime For Mommy»). Сопродюсерами фильма станут Николь Кинг, Лоуренс Грей, Бен Эверард и Джейсон Брайан Розенталь.

Комедия расскажет о семье Бреннеров, которые одним утром поменялись друг с другом телами, а позже обнаружили, что то же самое произошло не только с ними. Бреннерам предстоит найти другую семью на противоположном конце света и вместе решить общую проблему.

«Семейный отпуск» станет не первым проектом Гарнер, вдохновленным творчеством Розенталь. 12 марта на Netflix выйдет еще один фильм по роману писательницы. Им будет комедия «День „да“» («Yes Day») о родителях, решивших соглашаться на любые просьбы своих детей.