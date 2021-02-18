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В сети появился трейлер документального фильма «Деми Ловато: танцуя с дьяволом»

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:15

В сети опубликовали трейлер документального фильма «Деми Ловато: танцуя с дьяволом». Ролик появился на ютьюб-канале артистки.

В видео 28-летняя певица и актриса откровенно рассказывает о передозировке наркотиков, которая случилась с ней в 2018 году. «У меня было три инсульта. У меня был сердечный приступ. Мои врачи сказали, что у меня есть еще от пяти до десяти минут», — делится Ловато.

Премьера картины состоится 16 марта на кинофестивале South by Southwest. Лента как никогда подробно поведает о самых темных событиях в жизни бывшей звезды телеканала Disney и ее пути к выздоровлению.

Помимо самой Ловато, в фильме участвуют члены ее семьи, друзья и коллеги по сцене, в частности, Элтон Джон и Кристина Агилера. Все они попытаются проанализировать, что привело восходящую поп-звезду к зависимости.

По словам создателей проекта, режиссер Майкл Д. Ратнер нарисовал «интимный портрет зависимости и процесса исцеления и обретения сил».

Ранее стало известно, что Деми Ловато снимется в комедийном проекте о расстройствах пищевого поведения «Hungry» («Голодные»). Она же выступит его продюсером.

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