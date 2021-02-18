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В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:01

В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телекомпанию Yle.

Новый вариант COVID-19 выявили в лаборатории Vita Laboratoriot на юге страны. Его назвали Fin-796H. По словам специалистов, этот тип вируса отчасти похож на британский и южноафриканский штаммы.

«Этот штамм был обнаружен у пациента на прошлой неделе, поэтому о его заразности и потенциале к распространению, а также сопротивляемости вакцинам пока еще ничего не известно», — рассказала доцент Тару Мери.

Медики не выяснили еще, где развивалась мутация, однако предполагают, что это произошло за пределами Финляндии, где отмечается сравнительно небольшое число заболевших коронавирусом — 51 595 человек.

Накануне специалисты из Эдинбургского университета обнаружили штамм коронавируса под названием B.1.525. Он более устойчив к антителам, чем другие варианты COVID-19.

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ИТАР-ТАСС
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