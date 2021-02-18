Голос блогера Instasamka удалят из мультфильма «100% волк» из‑за скандала

Кинопрокатная компания TenLetters после скандала удалит из мультфильма «100% волк» голос популярного блогера Дарьи Зотеевой, известной как Instasamka. Об этом сообщило РИА «Новости».

Недавно в инстаграме появился ролик, в котором Зотеева в ненормативных выражениях оскорбляет приехавших к ней домой с опозданием визажистов. После завершения макияжа она выкидывает вещи девушек за дверь квартиры и называет их «нищими».

Видео вызвало возмущение пользователей соцсетей. Они потребовали отказаться от использования голоса блогера при релизе нового анимационного фильма Алекса Стадерманна. Вскоре TenLetters отказалась от сотрудничества с Зотеевой.

Гендиректор компании Дмитрий Можаев назвал поведение Instasamka недопустимым. Он признался, что узнал об инциденте из интернета и вместе с коллегами принял решение прислушаться к зрителям, попросившим заменить Зотееву в проекте.

«К сожалению, мы не можем отследить поведение актеров, блогеров и прочих творческих людей в быту и вне студии дубляжа. Тем более спустя полгода с момента записи голосовой дорожки персонажа», — также отметил он.

По словам Можаева, компания не хочет, чтобы «анимация ассоциировалась с чем‑то из области негатива», поэтому переозвучит одного из героев мультфильма. Сделать это, как отметил кинематографист, будет несложно, поскольку звуковая дорожка составляет всего две минуты.

Анимационная лента «100% волк» выйдет в кинотеатрах России 8 апреля. Она расскажет о мальчике-оборотне, который в отличие от своих предков становится не волком, а пуделем.