Антидепрессант пароксетин может помочь в борьбе с остеоартритом — самой распространенной болезнью суставов. Об этом сообщили американские ученые в журнале Science Translational Medicine.

Специалисты выяснили, что препарат способен останавливать и даже частично излечивать разрушение хрящей, возникающее из‑за изнашивания суставных тканей или их повреждения при травмах.

Остеоартрит беспокоит каждого тридцатого жителя Земли, однако до нынешнего момента в медицинской практике не существовало эффективного способа лечения заболевания. Пациентам, как правило, назначали противовоспалительную терапию, уменьшающую симптомы.

Новое открытие ученых может помочь справиться с разрушением хрящей и снизить число людей, нуждающихся со временем в протезировании суставов. Пока действие пароксетина проверили только на мышах — у них отмечалась частичная регенерация тканей.

По мнению исследователей, антидепрессант замедляет прогрессирование остеоартрита благодаря нейрональному захвату серотонина. Это подтвердили аналогичные эксперименты с использованием другого препарата схожего действия — флуоксетина.