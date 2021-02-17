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Вупи Голдберг появится в комедии «Гарлем» о дружбе четырех темнокожих женщин

Юлия Онодэра
Вчера в 23:55

Вупи Голдберг исполнит одну из центральных ролей в комедии «Гарлем», которую разрабатывает сценаристка и режиссер Трэйси Оливер. Об этом сообщил Deadline.

Фильм расскажет о дружбе четырех темнокожих женщин, некогда учившихся вместе с Нью-Йоркском университете. Голдберг сыграет доктора Элизу Прюитт — энергичную завкафедрой Колумбийского университета.

В образе одной из ее сокурсниц в картине появится Жасмин Гай («Дневники вампира», «Анатомия страсти»). Она станет Патрицией — богатой женщиной, настаивающей на том, чтобы ее дочь Куинн оставила безуспешную карьеру дизайнера.

Кто исполнит роли остальных подруг, пока неизвестно. Комедию спродюсирует и поставит по своему же сценарию Трейси Оливер, известная по сериалу «Клуб первых жен». Еще одним продюсером проекта выступит Эми Полер.

Производством картины займутся Amazon Studios и Univeral Television. Когда стартуют съемки ленты, пока неизвестно. Дата премьеры также на данный момент не назначена.

Осенью Вупи Голдберг подтвердила, что у комедии «Действуй, сестра» появится третья часть. Кроме того, недавно актриса появилась в сериале «Противостояние», снятом по роману Стивена Кинга.

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