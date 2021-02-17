Художник подал иск о банкротстве к издательству «АСТ». Там заявили, что дело в правах на иллюстрации

Иллюстратор Анатолий Дубовик подал заявление о банкротстве к издательству «АСТ». Информация об этом появилась в телеграм-канале «Арбитр».

В пресс-службе издательства сказали «Афише Daily», что сейчас ведут судебные споры с Дубовиком по поводу авторских прав на его иллюстрации. Художник, по их словам, требует компенсации в размере до 2,5 млн рублей. В «АСТ» утверждают, что заявление об их банкротстве стоит рассматривать как бесплатную рекламу представителя иллюстратора.

Как отметили в издательстве, они отправили документы на оплату сразу, как получили запрос. Однако документы были поданы с ошибками — письмо пришло 16 февраля 2021 года, а крайний срок выплаты компенсации был назначен на 17 января (то есть месяцем ранее).

«АСТ» объяснило это двумя возможными причинами: либо юристы Дубовика хотят получить больше денег за счет пиара, либо они действуют по поручению третьих лиц — неких бенефициаров, которые преследуют «неблаговидные цели».

В 2012 году «АСТ» уже сталкивался с процедурой банкротства из‑за долга в 7,5 млрд рублей. В этот же период его приобрело другое крупнейшее издательство «Эксмо» — компании заняли более 20% российского книжного рынка. По данным СПАРК, чистая прибыль «Эксмо-АСТ» за 2018 год составила 667,4 млн рублей, выручка от продаж — 11,5 млрд рублей.