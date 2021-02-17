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Кейт Уинслет расследует убийство в сериале «Кобыла Исттауна»

Виктория Шанина
Сегодня в 21:37

Стрим-сервис HBO Max выпустил трейлер мини-сериала «Кобыла Исттауна». «Мы то, что скрываем», — написали создатели под роликом.

В видео детектив полиции буквально разрывается между работой и домом. Пока девушка ищет новые улики и связь между ними, дома ее ждет семья со своими проблемами. Темпы трейлера с каждой секундой все больше нарастают, а значит и сам сериал будет напряженным.

Картина расскажет о работе детектива в маленьком городке в Пенсильвании. Главной героине, которую играет Кейт Уинслет, предстоит расследовать жестокое убийство. В проекте также появится Гай Пирс, который сыграет профессора и писателя-романиста Ричарда Района

«„Кобыла Исттауна“ — это исследование темной стороны общества и подлинный рассказ о том, как прошлые трагедии могут определять наше настоящее», — пишут создатели.

Режиссером выступил Крэйг Зобел, а сценарий написал Брэд Инглсби. Премьера сериала состоится 19 апреля на HBO Max.

Ранее стало известно, что Гай Пирс заменит в проекте Бена Майлса который покинул проект из‑за неудобного расписания съемок более года назад.

«Афиша Daily» внесла «Кобылу Исстауна» в список самых ожидаемых сериалов 2021 года. В список также попали «Проклятие» с Эммой Стоун, «Это грех» Расселла Т.Дэвиса и «Белый лотос» от сценариста и режиссера Майка Уайта.

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