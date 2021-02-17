Журнал Time включил Чарли Д’Амелио и Дуа Липу в сотню главных восходящих звезд года

Журнал Time опубликовал топ-100 главных восходящих звезд года. В нем отметили артистов, изобретателей и активистов, которые набирают популярность в 2021 году.

Перечень составили герои списка Time 100, в частности, экологическая активистка Грета Тунберг и доктор Энтони Фаучи — они выделили лидера движения Rise Up Ванессу Накате из Уганды и иммунолога из Национального института здравоохранения Киззмекию Корбетт соответственно.

«В этот момент пересекающихся кризисов — от COVID-19 до расовой несправедливости, от экологических проблем до экономического неравенства — Ванесса продолжает преподавать самый важный урок. Она напоминает нам, что, хотя мы все можем быть в одном штормы, мы н все в одной лодке», — прокомментировала свой выбор Тунберг.

Также в сотню вошли певицы Дуа Липа и Фиби Бриджерс, звезда «Эйфории» Хантер Шафер, рэпер Lil Baby, актрисы Ана де Армас и Флоренс Пью, режиссер Джон Уилсон, поэтесса Аманда Горман, TikTok-блогер Чарли Д’Амелио и легкоатлетка Синдни Маклафлин.

«Все в этом списке готовы войти в историю. И на самом деле многие уже сделали это», — отметил редакционный директор Time 100 Дэн Максай. Полный перечень Time 100 Next 2021 можно посмотреть здесь.