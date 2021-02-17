Мошенничество в Clubhouse, хештег #ДуровОтветь и другие новости дня

В России впервые с октября выявили менее 13 тыс. случаев коронавируса. Общее число заражений превысило 4,1 млн.

ЕСПЧ потребовал немедленно освободить Алексея Навального. Суд принял во внимание риск для жизни оппозиционера, а также обстоятельства лишения свободы.

МВД наказало сотрудников за игру с детьми в «ОМОН и протестующих» в нижневартовской школе. Там посчитали показательный урок недопустимым, администрация города начала проверку.

Ресторан «Армения» получил госконтракт на 300 тыс. рублей на обслуживание гостей мэрии. В 2019 году он судился с Алексеем Навальным из‑за протестов.

На основателя «Пятерочки» Андрея Рогачева завели уголовное дело о вымогательстве 20 млрд долларов. В случае обвинительного приговора бизнесмен может лишиться свободы на срок до 15 лет.

Взлет популярности Clubhouse в России привел к росту мошенничества. На «Авито» и «Юле» продают приглашения на платформу, которые могут быть фальшивыми, а в магазине операционной системы Android — подделки под оригинальное приложение.

Билл Гейтс заявил, что жители богатых стран должны есть только искусственное мясо. Бизнесмен опубликовал книгу с предложениями, как преодолеть климатический кризис.

В твиттере появился хештег #ДуровОтветь после слива личных данных Дарьи Серенко. Юзеры обвиняют Павла Дурова в том, что Telegram блокирует каналы с персональной информацией силовиков, но не трогает каналы с данными женщин и активисток.

В Японии женщины могут получить возможность наблюдать за собраниями правящей партии. Они будут обязаны сидеть молча, а после конца заседания смогут направить свое мнение в секретариат.

Московский ЦУМ обокрали на полмиллиона рублей. Вор заказал домой туфли D&G, джинсы Brioni, футболку и два джемпера Billionaire, затем надел их и выпрыгнул в окно.

Петербургский суд запретил еще четыре аниме, в том числе «Князь тьмы и герой» и «Клинок Маню». В этот раз причину блокировки не озвучили. Вероятно, ею снова стала угроза психике детей.

В сети появилось несколько трейлеров: драмы «Маша» про джаз и лихие 90-е и фильма «Круэлла» — приквела «101 далматинца».

Антон Долин, Галина Юзефович и другие критики обсудят культовые экранизации для «Кино ТВ». В первой программе эксперты уже поговорили о романе «Дон Кихот». В следующих сериях появятся обзоры «Ромео и Джульетты», «Маленьких женщин», «Великого Гэтсби», «Оно», «Планеты обезьян», «Лолиты» и «На Западном фронте без перемен».