Эрмитаж проверит яйца Фаберже, которые коллекционер назвал поддельными

Эрмитаж исследует в лаборатории новые предметы из коллекции «Фаберже — ювелир императорского двора» после сообщений об их поддельности. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора музея Михаила Пиотровского.

По мнению Пиотровского, фальсификация работ Фаберже действительно возможна, поскольку популярность изделий выдающегося мастера породила массу подражателей и имитаторов. Документы, квитанции и наличие клейма на яйцах не до конца подтверждают подлинность.

«Сейчас поручено лаборатории центра исследовать историю новых вещей Фаберже, которые у нас на выставке были представлены, на это есть разрешение владельца», — рассказал Пиотровский.

Специалисты проверят документы и привлекут искусствоведов для анализа экспонатов. Таким образом, в Эрмитаже прибегнут ко всем трем возможным вариантам изучения предметов и подтверждения их подлинности.

Беспокойство о подлинности предметов на выставке, посвященной Фаберже, возникло после публикации открытого письма коллекционером Андреем Ружниковым. В нем он обратился к Пиотровскому и заявил, что в экспозиции находятся подделки.