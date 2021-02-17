В твиттере появился хештег #ДуровОтветь после слива личных данных Дарьи Серенко

Пользователи твиттера написали более 2500 постов с хештегом #ДуровОтветь и вывели его в тренды. Юзеры обвиняют Павла Дурова в том, что Telegram блокирует каналы с личными данными силовиков, но не трогает каналы с персональной информацией женщин и активисток.

Первые твиты с таким тегом появились после утечки данных активистки Дарье Серенко. Девушка организовала в Москве акцию «Цепь солидарности» в поддержку Юлии Навальной и женщин-политзаключенных. Участницы выстроились в ряд, взяв в руки белую ленту, цветы и сердечки.

После акции основатель праворадикального и женоненавистнического движения «Мужское государство» Владислав Поздняков опубликовал у себя в телеграме ссылки на страницы активистки в соцсетях, а также фотографию с адресом дома ее родственников в Подмосковье. Он отметил, что его единомышленники следили за Серенко.

Такие каналы, как «Мужское государство» и антифеминистский ForttageClub, все еще находятся в открытом доступе. «Правильно ли я понимаю, что Павел Дуров лично поддерживает насилие в наш адрес? Угрозу нашей жизни и здоровью? Ну спасибо, конечно», — написала Дарья Серенко.

Накануне Дарье Серенко заявила, что за сутки она получила «около 600 комментариев от мужчин с пожеланиями смерти, оскорблениями и угрозами», от сторонников «Мужского государства».