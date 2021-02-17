В Японии женщинам могут разрешить наблюдать за собраниями правящей партии

Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии предложила разрешить женщинам приходить на заседания совета. Однако они будут обязаны наблюдать за собранием молча, пишет Би-би-си.

К совещаниям правящей партии допустят только пять женщин-депутатов. После окончания заседания они смогут направить свое мнение в секретариат.

Генсек ЛДП Тосихиро Никаи заявил, что знает о критике мужского доминирования в правлении. Он также отметил, что ему важно, чтобы женщины смотрели на процесс принятия решений.

Ранее глава оргкомитета Олимпийских игр в Токио Есиро Мори ушел в отставку после обвинений в сексизме. Он утверждал, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах приводит к тому, что заседания длятся гораздо дольше. Все потому, что, по мнению политика, они подолгу выступают и каждая из них считает необходимым высказаться.

По сообщениям японских СМИ, организаторы Олимпиады получили более 5500 жалоб из‑за высказываний Мори, а более 400 волонтеров отказались участвовать в Олимпиаде. В знак протеста против слов политика женщины-парламентарии в Японии пришли на работу в белой одежде.