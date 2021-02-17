В Еврейском музее показали спектакль по нобелевской речи Иосифа Бродского

В Еврейском музее и центре толерантности 15 и 16 февраля прошли показы спектакля «Тени великих смущают меня» по нобелевской речи Иосифа Бродского. Режиссерами постановки выступили Гладстон Махиб и Сергей Щедрин. Об этом «Афише Daily» рассказали представители музея.

10 декабря 1987 года Иосифу Бродскому присудили Нобелевскую премию по литературе «за всеобъемлющую литературную деятельность, отличающуюся ясностью мысли и поэтической интенсивностью». Именно тогда он прочел свой знаменитый текст о гуманизме, в котором уделил особое внимание этике и эстетике сегодняшнего общества как основе общества будущего.