В Еврейском музее показали спектакль по нобелевской речи Иосифа Бродского

В Еврейском музее и центре толерантности 15 и 16 февраля прошли показы спектакля «Тени великих смущают меня» по нобелевской речи Иосифа Бродского. Режиссерами постановки выступили Гладстон Махиб и Сергей Щедрин. Об этом «Афише Daily» рассказали представители музея.
10 декабря 1987 года Иосифу Бродскому присудили Нобелевскую премию по литературе «за всеобъемлющую литературную деятельность, отличающуюся ясностью мысли и поэтической интенсивностью». Именно тогда он прочел свой знаменитый текст о гуманизме, в котором уделил особое внимание этике и эстетике сегодняшнего общества как основе общества будущего.
Идея родилась у нашего мастера Дмитрия Владимировича Брусникина. Он часто говорил о нобелевской речи и о том, как важно, чтобы этот текст звучал громче. Ему хотелось, чтобы этот текст читали люди разного возраста. Так появилась мысль собрать его учеников и студентов, которые не видели мастера, но продолжают его дело.
© Еврейский музей и центр толерантности
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© Еврейский музей и центр толерантности
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© Еврейский музей и центр толерантности
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© Еврейский музей и центр толерантности
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Проект спродюсировала театральная компания «Второе действие». В спектакле приняли участие актеры МХТ им. Чехова, «Мастерской Брусникина» и Театра имени Пушкина, а также студенты Школы-студии МХАТ.
Изображение на превью: Еврейский музей и центр толерантности