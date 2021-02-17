Эмма Стоун перевоплощается в злодейку в трейлере фильма «Круэлла». Это приквел «101 далматинца»

Компания Disney опубликовала трейлер фильма «Круэлла» с Эммой Стоун в главной роли. Ролик можно посмотреть не ютьюбе.

Картина рассказывает про Круэллу де Виль, злодейку и любительницу мехов из мультфильма «101 далматинец». Действие происходит в 1970-х, когда она носила имя Эстелла и мечтала стать модельером. Девушка потеряла родителей, когда ей было 12 лет, и после этого оказалась в Лондоне. Чтобы выжить, она занялась грабежами с воришками Горацием и Джаспером. Однажды она оказалась в мире богатых и знаменитых, где один рок-музыкант поручил ей создать авторское украшение.