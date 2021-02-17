Адам Сэндлер ударил по мячу клюшкой для гольфа, чтобы отметить 25-летие «Счастливчика Гилмора»

Фильм рассказывает о Хеппи Гилморе, которые любит хоккей, но кроме невероятно сильного удара не умеет других способностей к игре. По воле судьбы он становится гольфистом, несмотря на свою неприязнь к этому виду спорта.

Адам Сэндлер воссоздал удар по мячу клюшкой для гольфа, которым начинал игру главный герой комедии «Счастливчик Гилмор». Таким образом актер напомнил, своим подписчикам в инстаграме , что фильму исполнилось 25 лет.

В ленте Гилмору помогает побеждать в играх его сильный удар с разгона. Сэндлер решил снова попробовать такую технику, несмотря на то, что не делал этого уже четверть века.

Комедию снял Деннис Дуган, работавший с Сэндлером над картиной «Большой папа». В ленте про гольфиста также снялись Кристофер Макдональд, Джули Боуэн, Фрэнсис Бэй, Карл Уэзерс, Аллен Коверт и другие.

В прошлом году ведущая Элейна Пинто рассказала о том, как потеряла работу на австралийской телевизионной службе новостей 7News. Дело в том, что она появилась в образе Харли Квинн в фильме «Хеллоуин Хьюби» с Адамом Сэдлером, тем самым нарушив контракт с вещательной компанией.