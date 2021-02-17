Европейский суд по правам человека потребовал немедленно освободить Алексея Навального

Европейский суд по правам человека потребовал незамедлительно освободить Алексея Навального из‑под стражи. Такое решение приняла палата из семи судей, сообщается на сайте оппозиционера.

Суд удовлетворил ходатайство о применении срочных мер, принимая во внимание риск для жизни Навального, а также обстоятельства лишения свободы.

«Навального должны немедленно освободить из‑под стражи. Есть четкое распоряжение Европейского суда, которое обязаны власти исполнить. Если они до 20-го числа (до апелляции по делу „Ив Роше“ и до суда по делу о „клевете“ на ветерана) это не исполнят, значит, это будет предметом рассмотрения в том числе и суда», — заявила адвокат политика Ольга Михайлова.

Вечером 2 февраля Мосгорсуд заменил условный срок Алексея Навального по делу «Ив Роше» — 3,5 года лишения свободы — на реальный. С учетом проведенных под домашним арестом месяцев политику придется провести в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев.