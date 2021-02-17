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Астрофизики создали самую точную карту Земли. Она получилась двусторонней

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:19

Ученые из США создали самую точную плоскую карту Земли. Она получилась двусторонней и круглой, сообщает Phys.org.

Карта ориентирована на Северное и Южное полушария, а экватор проходит у нее по краю. Ошибки расстояния здесь меньше, чем у любого другого плоского изображения Земли. Благодаря новому ракурсу у экватора теперь есть непрерывность, Африка и Южная Америка загибаются, но тоже непрерывны.

A Two-sided Earth map from Remember to Switch to PU on Vimeo.

«Наша карта на самом деле больше похожа на глобус, чем на другие плоские карты. Чтобы осмотреть глобус, человеку нужно его повернуть. Чтобы осмотреть нашу новую карту, вам просто нужно ее перевернуть», — сказал один из авторов проекта Дж.Ричард Готт.

Ученые предлагают печатать два полушария в журналах, чтобы читатели могли их вырезать и склеивать. На основе такого изображения можно делать политические, климатические, демографические и другие карты. Кроме того, эта идея может быть использована для картографирования других планет.

Привычную карту создал в XVI веке географ Герард Меркатор, и она легла в основу Google Maps. Рисунок четко передает локальные формы, но искажает участки около Северного и Южного полюсов, поэтому их обычно обрезают. Кроме того, на старой карте из‑за искажения сильно увеличены размеры России, Канады и Гренландии.

В прошлом году международная группа ученых создала карту разнообразия пчел по всему миру. Чтобы составить ее, специалисты сравнили данные о встречаемости отдельных видов пчел с массивным контрольным списком из 20 тыс. пчел.

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