МВД наказало сотрудников за игру с детьми в «ОМОН и протестующих» в нижневартовской школе

Главное управление МВД посчитала недопустимым показательный урок в одной из школ в Нижневартовске, где силовики играли с детьми в «ОМОН и протестующих». Об этом говорится в заявлении официального представителя МВД Ирины Волк.

За привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям на начальника УМВД России по ХМАО — Югре полковника полиции Дамира Сатретдинова было наложено дисциплинарное взыскание — предупреждение о неполном служебном соответствии. Предупреждения о неполном служебном соответствии также получили несколько его подчиненных.

Видео с урока в спортивном зале школы № 42 Нижневартовска попало в сеть накануне. На записи видно, как в школьном спортзале дети закидывают мячами силовиков, которые стоят напротив в шеренге и прикрываются щитами. Школьникам показали, как обращаться с дубинкой, обороняться от протестующих и задерживать в толпе провокаторов.